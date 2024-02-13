Біля “Олімпійської” відкрили пекарню ÉDES з традиційною угорською випічкою

Неподалік від НСК “Олімпійський” запрацювала пекарня мережі ÉDES, пише PostEat.

Тут пропонують традиційний угорський десерт — кюртош. Ця випічка традиційно продавалася на фестивалях і ярмарках Угорщини, а згодом стала популярною у багатьох країнах Європи під різними назвами.

В ÉDES можна замовити 7 видів угорських кюртошів із 7 начинками (шоколадна паста, заварний крем, солона кармель, банановий крем, малиновий джем, крем бейліз, крем рафаело).

До кюртошів пропонують каву, матчу та класичні чаї.

Час очікування десертів залежить від завантаженості пекаря (увечері та на вихідних може бути більше 2 годин). Щоб не чекати в черзі, в закладі можна зробити передзамовлення через інстаграм.

Ціни: кюртош класичний — 65 грн, кюртош горіх — 75 грн, кюртош шоколад — 80 грн, начинка — 25 грн, блакитна матча — 50 грн, флет-вайт — 45 грн

Адреса: вулиця Предславинська, 5

Режим роботи: щодня з 10:00 до 20:00

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Раніше ми писали, що на лівому березі Києва відкриють другу книгарню-кавʼярню Readeat.

Фото: ÉDES