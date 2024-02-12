На лівому березі Києва відкриють другу книгарню-кавʼярню Readeat

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Наталія Габрух
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На території ЖК “Комфорт таун”, що на лівому березі Києва відкриють другу книгарню-кавʼярню Readeat. На початку весни заклад розпочне роботу у “домашньому форматі” за адресою вулиця Березнева, 12, навпроти “Нової пошти”.

Про це пише The Village Україна.

“Шукав приміщення довго, та й далі продовжую шукати, свій план відкрити пʼять книгарень не покинув. У "Комфорт тауні" планую створити пʼять робочих місць, сприяти розвитку місцевого комʼюніті через тематичні вечори, книжкові клуби для сусідів, а також дитячі читанки на вихідних. “Домашній” формат – це коли за бажанням можна навіть взяти книгу додому почитати”, – коментує засновник книгарні Readeat Дмитро Феліксов.

У колекції нового Readeat буде понад 1500 найменувань книг: останні новинки та бестселери, сучасна література України, твори класиків, нонфікшн, комікси, книжки для дітей, а також література англійською.

Окрім книг, у закладі пропонуватимуться кава, какао, вина від вітчизняних виробників та солодощі. Дизайн приміщення прикрасять стіл, що налічує понад сто років, кришталеві вироби, бронзові деталі та різноманітні вінтажні предмети.

«В книгарні стоятиме піаніно, на якому вчилися грати мої старші діти», – розповідає Дмитро Феліксов.

Раніше ми писали, що 1 вересня 2023 року на вулиці Антоновича запрацювала перша книгарня-кавʼярня Readeat. Заклад має два поверхи і займає площу 460 м². Там розташовується книгарня, кав’ярня й локація для читань, зустрічей з авторами і музичних заходів.

Фото: з відкритих джерел

Вже бували у книгарні-кав’ярні Readeat?
Опубліковано: 12 лютого 2024
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