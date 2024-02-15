В онлайн-супермаркеті "Сільпо" з'явилася колекція світшотів з малюнками Марії Примаченко

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Валерія Гуржий
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Мережа "Сільпо" спільно з проєктом Ukrainian Beasts запустила продаж лімітованих ексклюзивних світшотів з малюнками художниці Марії Примаченко у онлайн-супермаркеті.

Метою ініціативи є популяризація та збереження творчості мисткині, яка є надбанням української культури. На другий день повномасштабного вторгнення російська ракета зруйнувала музей в Іванкові, де зберігалися роботи мисткині. Частина вартості кожного проданого світшоту буде спрямовано на допомогу Фонду родини Марії Примаченко, який займається збереженням культурної спадщини мисткині.

Гостям онлайн-супермаркету "Сільпо" доступні світшоти у трьох розмірах та трьох кольорах — синьому, бордовому й зеленому із зображеннями фантастичних звірів: світшот "Добрий Лев" за мотивами малюнку "Молодий левик зламав дуба і радується" 1989 року та світшот "Зоряний Пегас" за мотивами малюнку "Коньок-горбуньок весь світ облітає і і на міста прилітає" 1971 року.

Обрати світшот можна за посиланням.

Фото: "Сільпо"

Хочете собі такой світшот?
Опубліковано: 15 лютого 2024
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