В онлайн-супермаркеті "Сільпо" з'явилася колекція світшотів з малюнками Марії Примаченко

Мережа "Сільпо" спільно з проєктом Ukrainian Beasts запустила продаж лімітованих ексклюзивних світшотів з малюнками художниці Марії Примаченко у онлайн-супермаркеті.

Метою ініціативи є популяризація та збереження творчості мисткині, яка є надбанням української культури. На другий день повномасштабного вторгнення російська ракета зруйнувала музей в Іванкові, де зберігалися роботи мисткині. Частина вартості кожного проданого світшоту буде спрямовано на допомогу Фонду родини Марії Примаченко, який займається збереженням культурної спадщини мисткині.

Гостям онлайн-супермаркету "Сільпо" доступні світшоти у трьох розмірах та трьох кольорах — синьому, бордовому й зеленому із зображеннями фантастичних звірів: світшот "Добрий Лев" за мотивами малюнку "Молодий левик зламав дуба і радується" 1989 року та світшот "Зоряний Пегас" за мотивами малюнку "Коньок-горбуньок весь світ облітає і і на міста прилітає" 1971 року.

Обрати світшот можна за посиланням.

Фото: "Сільпо"