На Шота Руставелі відкрився "Білий Налив"

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Марія Банько
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“Білий Налив” на Шота Руставелі , 20 розпочинає роботу 16 лютого, традиційно пригощаючи на відкритті хот-догами та сидром за чек-ін.

Новий заклад мережі доволі компактний: може прийняти одночасно 25 гостей, але навесні обіцяють облаштувати простору літню терасу. У інтер’єрі використали багато неону, стелю прикрашає величезна люстра з келихів. Всі страви та напої коштують від 39 гривень, а замовлення віддають за 3-5 хвилин.

Ціни: яблучний сидр - 39 грн, яблучна наливка - 39 грн, устриця Чорна Перлина - 69 грн, хот-дог класичний - 49 грн, дог Цезар - 69 грн.

Графік роботи: 11:00-22:00, у вихідні до 23:00

Де: вул. Шота Руставелі, 20

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Любите ходити у "Білий налив"?
Опубліковано: 16 лютого 2024
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