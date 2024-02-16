На Шота Руставелі відкрився "Білий Налив"

“Білий Налив” на Шота Руставелі , 20 розпочинає роботу 16 лютого, традиційно пригощаючи на відкритті хот-догами та сидром за чек-ін.

Новий заклад мережі доволі компактний: може прийняти одночасно 25 гостей, але навесні обіцяють облаштувати простору літню терасу. У інтер’єрі використали багато неону, стелю прикрашає величезна люстра з келихів. Всі страви та напої коштують від 39 гривень, а замовлення віддають за 3-5 хвилин.

Ціни: яблучний сидр - 39 грн, яблучна наливка - 39 грн, устриця Чорна Перлина - 69 грн, хот-дог класичний - 49 грн, дог Цезар - 69 грн.

Графік роботи: 11:00-22:00, у вихідні до 23:00

Де: вул. Шота Руставелі, 20

Instagram