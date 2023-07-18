В Україні запустили проєкт з відновлення громадських просторів: перша толока пройде у Макарові

В України запустили соціальний проєкт «Наше місце», який спрямований на ревіталізацію занедбаних або ушкоджених громадських просторів у малих містах, які постраждали внаслідок війни.

Основна мета — вдихнути нове життя в ці громади та сприяти їх демократичному розвитку. Сфокусуватися вирішили саме на малих містах та селищах, яким часто приділяють менше уваги та фінансування, як порівняти з обласними центрами та столицею.

«Наше місце» стартує з Макарівською громадою, яка сильно постраждала від російсько-української війни в лютому-березні 2022 року.

Концепція відновлення Макарівської громади підкреслює важливість Панського парку для місцевих: понад 40 % опитаних підтримують його доброустрій. Хоча зараз парк здебільшого мало використовують, він має значний культурний та соціальний потенціал. Так, тут розташовується Городище - найкраще збережена археологічна памʼятка Київської Русі на Київщині, яке попри значний потенціал та затишність наразі маргіналізоване.

Ділянку цього парку повертатимуть до життя так званими «мʼякими рішеннями» та влаштувати набережну Панського парку в Макарові. Відновлена локація має забезпечити зручне та різноманітне дозвілля на набережній для різних вікових та соціальних категорій, відродити культурне життя на Городищі та органічно звʼязати ці два місця.

Щоб забезпечити залучення громади та отримати коректні ввідні дані 22 та 25 липня пройде презентація, толока та фасилітаційний воркшоп за участю архітекторів та експертів.

Раніше ми писали, що одинадцять приватних будинків побудують з "нуля" у Бучанській громаді, які були знищені російськими обстрілами.

Фото: RDS