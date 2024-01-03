Російська ракета знищила київську фабрику військового одягу, який носять Залужний і Зеленський

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Анна Григораш
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Внаслідок ракетної атаки росіян 2 січня було знищено київську фабрику військового одягу М-ТАС. У цьому одязі неодноразово помічали президента Володмира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“У звʼязку з масовою терористичною ракетною атакою на Київ виробничі потужності та складські приміщення М-Тас були пошкоджені/знищені”, – написали в компанії.

Зеленський у куртці М-Тас

Команда додала, що розпочне відправку наявних товарів та/або повернення коштів після встановлення ступеню пошкоджень і нанесених втрат.

“Життя треба прожити так, щоб москалі витратили на тебе три ракети Х101 Вартість 1 ракети – близько 12 млн доларів”, – додали в М-ТАС.

М-ТАС – один з найвідоміших та найпопулярніших вітчизняних виробників тактичного одягу, «амбасадорами» якого є президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. В одязі M-Tac був також помічений актор Жан-Клод Ван Дам.

М-ТАС випускає військовий одяг, тактичне спорядження, екіпіровку, збройові аксесуари.

У виробництві використовують високотехнологічні матеріали та сучасний дизайн. Багаторічний хіт продажів – тактичні штани Agressor, у яких неодноразово з’являвся український головнокомандувач.

Раніше ми писали, що у Києві внаслідок російської ракетної атаки 2 січня постраждали два ліси.

Зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами Київ. Падіння уламків були зафіксовані майже в усіх районах міста. Через пожежу в багатоповерхівці в Солом'янському районі постраждали 49 людей, 43 із них — госпіталізували, дві людини загинули.

Фото: M-Tac

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Опубліковано: 03 січня 2024
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