У Луцьку відкриють громадське кафе у форматі Urban Space 100. Що там буде

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Ірина Маймур
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У Луцьку відкриють кафе суспільного впливу misto.cafe, створене за прикладом ресторану Urban Space 100.

Про це повідомляють у ГО “Алгоритм”, яка є ініціатором проєкту.

Формат передбачає 100 співзасновників. А 80 % чистого прибутку закладу спрямують на підтримку громадських проєктів для розвитку Луцька. На період військового стану у фокусі грантових сезонів — ініціативи, пов’язані з військовими та ветеранами. Крім того, розглядатимуть проєкти з розвитку інфраструктури, соціальної, культурної чи освітньої сфер Луцька.

У misto.cafe, окрім закладу зі смачною кухнею, буде подієвий майданчик і крамниця українських виробів.

Кафе буде знаходитися в центрі Луцька — на вулиці Богдана Хмельницького, 26. Відкриття планують на кінець весни.

Концепцію та інтер’єр закладу створила майстерня архітектурного дизайну balbek bureau.

Гасло нового кафе — “Різні люди одне місто. Різні люди одне місце”. Воно закликає об’єднувати зусилля, щоб творити зміни, доповнювати місто новими проєктами та сенсами. Адже в партнерстві — сила, навіть, якщо ми в чомусь різні.

Проєкт ініціювала платформа “Алгоритм дій” у співпраці з івано-франківським “Теплим містом», взявши за основу модель ресторану Urban Space 100.

Перший в Україні громадський ресторан Urban Space 100 відкрили в Івано-Франківську у 2014 році. У Києві за його прикладом запустили заклад Urban Space 500.

Фото: balbek bureau/”Алгоритм”

Як вам формат громадського ресторану Urban Space 100?
Опубліковано: 21 лютого 2024
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