Київська книгарня Readellion здобула архітектурну премію Building Of The Year 2024
Київська книгарня Readellion стала переможцем архітектурної премії Building Of The Year 202 від медіа ArchDaily.
Про це повідомляють на сайті премії.
Простір здобув перемогу в категорії “Архітектура інтер’єру” (Interior Architecture). Книгарня змагалася з чотирма проєктами: івент-простором у Берліні, мистецьким центром у Мадриді, дерматологічною клінікою у Тегерані та резиденцією у Барселоні.
Над проєктом Readellion працювало бюро prototype. Простір приміщення спроєктували так, щоб його можна було легко реорганізувати.
Всередині є спеціально розроблений підвісний острів: в робочий час він служить місцем для показу новинок, і водночас може підніматися до стелі для проведення презентацій або зустрічей книжкового клубу.
До лонгліста премії у 2024 році потрапили 12 проєктів. Серед них є проєкти від київських студій Balbek Bureau і YOD Group.
Магазин-книгарню Readellion відкрили на Вознесенському узвозі в 2023 році. Там можна купити журнали, книжки та зіни здебільшого в тематиці дизайну та креативних індустрій.
Фото: Євгеній Авраменко