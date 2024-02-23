Київська книгарня Readellion здобула архітектурну премію Building Of The Year 2024

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Ірина Маймур
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Київська книгарня Readellion стала переможцем архітектурної премії Building Of The Year 202 від медіа ArchDaily.

Про це повідомляють на сайті премії.

Простір здобув перемогу в категорії “Архітектура інтер’єру” (Interior Architecture). Книгарня змагалася з чотирма проєктами: івент-простором у Берліні, мистецьким центром у Мадриді, дерматологічною клінікою у Тегерані та резиденцією у Барселоні.

Над проєктом Readellion працювало бюро prototype. Простір приміщення спроєктували так, щоб його можна було легко реорганізувати.

Всередині є спеціально розроблений підвісний острів: в робочий час він служить місцем для показу новинок, і водночас може підніматися до стелі для проведення презентацій або зустрічей книжкового клубу.

До лонгліста премії у 2024 році потрапили 12 проєктів. Серед них є проєкти від київських студій Balbek Bureau і YOD Group.

Магазин-книгарню Readellion відкрили на Вознесенському узвозі в 2023 році. Там можна купити журнали, книжки та зіни здебільшого в тематиці дизайну та креативних індустрій.

Фото: Євгеній Авраменко

Чи були ви в цій книгарні?
Опубліковано: 23 лютого 2024
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