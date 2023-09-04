На Вознесенському узвозі відкрили магазин-книгарню readellion

Онлайн-книгарня readellion відкрила перший у Києві фізичний магазин на Вознесенському узвозі, пише DTF Magazine.

Простір створили за принципом модульності, аби потім його «можна було адаптувати під потреби залежно від кількості представлених видань та бачення команди». Посередині приміщення розташували острів-дисплей. Він може виконувати роль полиці, а також підіймається до стелі, аби звільнити простір для івентів.

Дизайном приміщення опікувалося архітектурне бюро prototype.

У readellion можна купити журнали, книжки та зіни здебільшого в тематиці дизайну та креативних індустрій. Видання пропонують як українською, так і англійською мовами.

Також у книгарні планують проводити офлайн-івенти, зокрема воркшопи, презентації та зустрічі.

Адреса: Вознесенський узвіз, 23

Режим роботи: вт–пт: з 14:00 до 19:00, сб–нд: з 16:00 до 19:00

Фото: DTF Magazine