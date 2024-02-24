Український стартап з будівництва модульних будинків HOMErs залучив 500 тис. євро інвестицій

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Наталія Габрух
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Український стартап HOMErs, що спеціалізується на виробництві модульних будинків, привернув інвестиції у розмірі 500 тис. євро.

Про це повідомив засновник компанії Олександр Степура виданню Sifted.

В амбіціях компанії стоїть ціль зведення до 100 будинків протягом поточного року та збільшення цієї кількості вдвічі в наступному 2025 році.

HOMErs заснували у 2022 році у зв’язку з нестачею житла, що виникла внаслідок широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну. Фірма займається створенням модульних будинків з оцинкованої сталі, які постачаються повністю обладнані меблями, є пересувними та адаптивними до різних потреб.

Наразі HOMErs вже побудували 80 модульних будинків для переселенців, більшість — навколо Києва.

Раніше ми писали, що у Львові будують модульний центр протезування міжнародного рівня.

Фото: HOMErs

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Опубліковано: 24 лютого 2024
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