Український стартап з будівництва модульних будинків HOMErs залучив 500 тис. євро інвестицій

Український стартап HOMErs, що спеціалізується на виробництві модульних будинків, привернув інвестиції у розмірі 500 тис. євро.

Про це повідомив засновник компанії Олександр Степура виданню Sifted.

В амбіціях компанії стоїть ціль зведення до 100 будинків протягом поточного року та збільшення цієї кількості вдвічі в наступному 2025 році.

HOMErs заснували у 2022 році у зв’язку з нестачею житла, що виникла внаслідок широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну. Фірма займається створенням модульних будинків з оцинкованої сталі, які постачаються повністю обладнані меблями, є пересувними та адаптивними до різних потреб.

Наразі HOMErs вже побудували 80 модульних будинків для переселенців, більшість — навколо Києва.

Раніше ми писали, що у Львові будують модульний центр протезування міжнародного рівня.

Фото: HOMErs