Активісти закликають зберегти унікальну люстру та оздоблення Палацу ім. Корольова

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Валерія Гуржий
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Акстивісти закликають зберегти величезну скульптурну люстру, яка виготовлена з металевих стержнів та вірменський вулканічний туф, яким оздоблені стіни Палацу імені Корольова.

Про це пише спільнота "Зберегти квіти України".

"Нам дуже прикро спостерігати, як цей яскравий приклад модернізму знищується – на нашу думку палац заслуговує на статус пам’ятки. Втім, власники не бачать можливості використовувати існуючу будівлю, тому активісти борються за збереження хоча б окремих цінних елементів", - зазначали у спільноті.

Раніше ми писали, що в 2020 році будівлю придбала корпорація Roshen. Вона планувала збудувати там концертний зал. Переможцем у конкурсі на найкращий проєкт «Roshen Concert Hall» стало архітектурне бюро Snohetta з Норвегії.

У 2021 році КМДА дозволила знести Палац культури імені Корольова на вулиці Василенка, 15а для будівництва нового концертного залу.

У лютому 2024 року у палаці сталася пожежа внаслідок якої повністю вигоріла зала, почала сипатися стеля, вестибюль залитий водою, а хол із величезним панно закопчений.

Палац культури імені Корольова збудували у 1984 році за проєктом Валентина Єжова, який в 1981-1987 роках займав посаду головного архітектора Києва. Будівля є прикладом архітектури радянського модернізму, її фасад оздоблений рідкісним натуральним каменем — червоним вірменським вулканічним туфом. Тут знімали свої кліпи корейський бойз-бенд NCT U на трек Baby Don't Stop і данська співачка MØ на пісню Kamikaze.

Фото ania_potanina

Чи треба зберігати люстру та оздоблення палацу?
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Опубліковано: 29 лютого 2024
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