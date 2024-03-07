На Київщині відновили ще один міст, який зруйнували окупанти

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Валерія Гуржий
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На Київщині відновили міст через річку Жерева, який зруйнували росіяни у березні 2022 року.

Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Під час відновлених робіт на мосту змонтували балки, облаштували монолітну плиту, встановили деформаційні шви, зробили монолітні тротуари, гідроізоляцію, водовідведення та нанесли розмітку.

Раніше ми писали, що на Київщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області

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Опубліковано: 07 березня 2024
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