У Львові відкрили центр адаптації військових і цивільних до нових умов життя: фото

У Львові відкрили перший в Україні HAB Lviv Habilitation Center, де постраждалі від війни ветерани та цивільні можуть адаптуватися до нових умов життя.

Про це повідомляють в Львівській міськраді.

HAB Lviv Habilitation Center – це ініціатива Альянсу громадського здоров'я у співпраці з Національним реабілітаційним центром НЕЗЛАМНІ.

Тут отримуватимуть нові навички ветерани та цивільні, які вже пройшли фізичну реабілітацію у центрі НЕЗЛАМНІ та потребують адаптації до нових умов життя.

Центр є перехідним безбар'єрним простором, де поранені протягом трьох тижнів здобуватимуть нові навички для самостійного життя після фізичної реабілітації. Резиденти вчитимуться готувати їжу, здійснювати покупки, користуватися транспортом в інклюзивному середовищі під наглядом коучів, психологів та фізичних терапевтів.

Площа абілітаційного центру – 660 м.кв. Він має 9 кімнат (6 із них інклюзивні) та 27 ліжок. Планується, що за рік тут зможуть отримувати допомогу 300 осіб.

Раніше ми писали, що в Черкасах відкрили реабілітаційний центр для поранених військових Recovery.

Фото: Денис Кондратюк/ЛМР