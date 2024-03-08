У Львові відкрили центр адаптації військових і цивільних до нових умов життя: фото

58
Ірина Маймур
share share

У Львові відкрили перший в Україні HAB Lviv Habilitation Center, де постраждалі від війни ветерани та цивільні можуть адаптуватися до нових умов життя.

Про це повідомляють в Львівській міськраді.

HAB Lviv Habilitation Center – це ініціатива Альянсу громадського здоров'я у співпраці з Національним реабілітаційним центром НЕЗЛАМНІ.

Тут отримуватимуть нові навички ветерани та цивільні, які вже пройшли фізичну реабілітацію у центрі НЕЗЛАМНІ та потребують адаптації до нових умов життя.

Центр є перехідним безбар'єрним простором, де поранені протягом трьох тижнів здобуватимуть нові навички для самостійного життя після фізичної реабілітації. Резиденти вчитимуться готувати їжу, здійснювати покупки, користуватися транспортом в інклюзивному середовищі під наглядом коучів, психологів та фізичних терапевтів.

Площа абілітаційного центру – 660 м.кв. Він має 9 кімнат (6 із них інклюзивні) та 27 ліжок. Планується, що за рік тут зможуть отримувати допомогу 300 осіб.

Раніше ми писали, що в Черкасах відкрили реабілітаційний центр для поранених військових Recovery.

Фото: Денис Кондратюк/ЛМР

Як вам ініціатива створення такого центру?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 08 березня 2024
share share
Активісти звернулись до СБУ щодо неправомірної передачі історичних будівель у Києві Медведчуку Активісти звернулись до СБУ щодо неправомірної передачі історичних будівель у Києві Медведчуку Працівники КМДА пройдуть курс із безбарʼєрності: чому там навчатимуть Працівники КМДА пройдуть курс із безбарʼєрності: чому там навчатимуть На Дніпровській набережній висадили кущі для захисту від шуму й пилу з дороги На Дніпровській набережній висадили кущі для захисту від шуму й пилу з дороги Аудіогіди українською мовою вже є у 80 музеях світу — Мінкульт Аудіогіди українською мовою вже є у 80 музеях світу — Мінкульт
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.