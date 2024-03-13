Український розробник створив мобільний додаток для продажу вживаних речей

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Наталія Габрух
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Серійний підприємець та iOS engineer Макс Ільницький створив застосунок для продажу вживаних речей. Він називається Swapp.

Про це пише dev.ua.

Цей застосунок розроблено для того, щоб користувачі легко та швидко могли купувати та продавати одне одному вживаний одяг. Також Swapp дозволяє їм виражати свою індивідуальність через власний контент та стиль.

У профілях продавців представлені їх ім'я та фотографія, кількість товарів, які вони продають на Swapp, а також їх зріст і параметри тіла. Також вказана кількість підписників та підписок. Особливу увагу в додатку приділено саме людям, аби користувачі могли ідентифікувати тих, хто має подібні розміри та стиль життя.

Одяг і взуття представлено у формі каталогу, де продавці мають можливість надати всю важливу інформацію про товар, включаючи бренд, колір, стан, країну виробництва, опис, ціну та наявність сертифікату екологічності.

“Ми хочемо зберегти любов людей до самовираження через одяг, але дозволити робити це без шкоди навколишньому середовищу”, — зазначають розробники.

За інформацією від розробників, їхній додаток постійно перебуває у Топ-50 найпопулярніших у категорії “Покупки” протягом останнього місяця. Щодня додаток залучає сотні нових користувачів, причому майже половина з них переходить до процесу реєстрації.

Наразі застосунок доступний тільки для iOs, проте розробники готові створювати додаток для Android, якщо на нього буде попит.

Раніше ми писали, що український застосунок Headway став найпопулярнішим у США в категорії «Освіта».

Фото: Swapp

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Опубліковано: 13 березня 2024
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