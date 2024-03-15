Uklon не працюватиме під час комендантської години
Сервіс пладчі таксі не працюватиме під час комендантської години після звернення поліції.
Про це повідомив гендиректор сервісу Сергій Гришков у Facebook.
Цього тижня компанія провела консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. А 7 березня 2024 року до сервісу надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години.
"Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені. Перше обмеження роботи нашого сервісу було здійснено в ніч з 14 на 15 березня і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів", - зазначив Гришков.
Опубліковано: 15 березня 2024
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