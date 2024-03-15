Uklon не працюватиме під час комендантської години

Сервіс пладчі таксі не працюватиме під час комендантської години після звернення поліції.

Про це повідомив гендиректор сервісу Сергій Гришков у Facebook.

Цього тижня компанія провела консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. А 7 березня 2024 року до сервісу надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години.