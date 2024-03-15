У ТРЦ Respublika Park відкрили китайське бістро Jacky China зі стравами по 69 гривень

У ТРЦ Respublika Park відкрилося китайське бістро Jacky China, у якому можна обрати різноманітні страви на вагу.

100 грамів том яма, локшини з морепродуктами, морепродуктів у кокосовому соусі або крилець у гострому соусі чилі коштують тут 69 гривень. У буфеті багато страв, а їхній асортимент регулярно оновлюється.

Крім того, у закладі діє основне меню: качка по-пекінськи, качка конфі, печені реберця, різноманітні страви з м’яса та риби з овочевими гарнірами або паровим рисом.

Серед напоїв — лимонади та популярні бабл-чаї: манго-малина, чорниця-манго, яблуко-ківі, кава-карамель, гранат-бузина.

За легендою заклад відкрила дівчина Джекі, які навчалася в Китаї за обміном, але вирішила приїхати в Київ, щоб відкрити тут заклад і стати амбасадоркою китайської культури.

Ціни: усі страв із лінії роздачі — 69 грн за 100 грамів, неми з куркою — 195 грн, курка кунг пао зі смаженою картоплею — 245 грн, парові гедза з качкою — 95 грн, запечені в ягідному соусі реберця з капустою — 235 грн, філе тріски з кораловим грибом — 325 грн, філе качки по-пекінськи з овочами — 285 грн, бабл чай — 129 грн

Адреса: ТЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Фото: Jacky China