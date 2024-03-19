На місці ірландського пабу “О’Коннорс” на Подолі відкрили скандинавський ресторан York

Неподалік Контрактової площі на місці ірландського пабу “О’Коннорс” відкрили скандинавський ресторан York.

Це другий тематичний заклад в Києві. Перший має назву Kattegat.

У закладі можна скуштувати страви і коктейлі 9 конунгів, які їли та пили скандинавські боги Пантеону.

Ресторан має 4 зали, кожна з яких має свою атмосферу та антураж: "зала богині Фріг", "Конунга", "Почесті богів" і "зала пліток".

У п’ятницю та вихідні тут відзначають "Містичні вхідні". У ці дні після 18:00 гостей частують пригощанням від бару та кухні, інколи виступають відомі гурти з живою етнічною музикою та можна звернутись за підказкою від рун.

Ціни: шовдар з грушею — 300 грн, тартар з трьох видів риби “Трикветр” — 380 грн, скандинавський салат з оселедцем — 210 грн, ребра з беконом Гуллінбурсті — 550 грн, данський осетер — 355 грн/100 г

Адреса: вулиця Хорива, 15/8

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00

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Раніше на цій локації працювали ірландський паб “О’Коннорс” та Bunny Pub.

Фото: York