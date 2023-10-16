Ірландський паб «О’Коннорс» біля Контрактової закрився. На його місці запрацював Bunny Pub

Відкритий 2010 року ірландський паб «О’Коннорс» біля Контрактової площі закрили.

Натомість у його приміщенні запрацював заклад із новим форматом — Bunny Pub, пише The Village Україна.

Тут проводитимуть різноманітні заходи, зокрема концерти і стендап-вечори. Зокрема останні проходитимуть кожен четвер.

У Bunny Pub пропонують розливний Guinness. До нього можна замовити три види «пивних тарілок». Також у меню закладу є закуски, супи, бургери і вегетеріанські страви.

Ціни: сирні палички — 250 грн, овочі гриль — 350 грн, брускети — 160 грн, коктейль Fuck Putler — 125 грн, пиво — від 21 грн

Адреса: вулиця Хорива, 15/8

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00

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Фото: «О’Коннорс», Bunny Pub, The Village Україна