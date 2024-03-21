Google запускає безкоштовні онлайн-курси для українського бізнесу

Для українського малого та середнього бізнесу Google запускає безкоштовні онлайн-програми.

Вони розраховані на спеціалістів своєї ніші, які не знають як збільшити прибуток, хочуть захистити своє підприємство від кіберзагроз, прагнуть знайти нових клієнтів за кордоном. Долучитися можна як до однієї, так і до декількох програм.

Старт програми для малих бізнесів стартує 3 квітня, основи кібербезпеки для бізнесів - 9 квітня, пошук клієнтів за кордоном - 16 квітня.

На курсі студенти зможуть долучитися до тренінгів, панельних дискусій, мотиваційних та Q&A-сесій, отримати менторську підтримку й персональні консультації, переглядати записи заходів у зручний час, виконувати практичні вправи й домашні завдання, використовувати додаткові матеріали та шаблони, а також отримати подарунки за активну участь.

Зареєструватися можна за посиланням.