У Львові реставрували аттик на одному із найдавніших жіночих монастирів – фото

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Валерія Гуржий
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У центрі Львова реставрували аттик на колишньому монастирському комплексі сестер-бенедиктинок, що на площі Вічевій, 2, який є одним з перших жіночих католицьких монастирів у місті.

Про це повідомила "Спадщина".

Реставраційні та консерваційні роботи були поділені на два етапи, перший закінчили у 2021 році, а другий – зараз. Фахівці відновили пошкоджений парапет і кам’яні скульптури, зокрема святого Бенедикта та Богородиці з немовлям, які датуються кінцем XVI ст. Також вони виконали очищення, укріплення та відновлення тиньку та доповнення втрачених елементів.

У повоєнні часи вандали відбили голову у фігури Божої Матері на дзвіниці, бо хтось спокусився на позолоту. За допомогою архівних фотографій та скульптурної форми аттика втрачену голову вдалося відтворити. Спершу її виготовили в глині, потім зробили зліпок у гіпсі, а вже після – з каменю та встановили на місце.

Фото: Спадщина

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Опубліковано: 22 березня 2024
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