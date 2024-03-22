У Львові реставрували аттик на одному із найдавніших жіночих монастирів – фото

У центрі Львова реставрували аттик на колишньому монастирському комплексі сестер-бенедиктинок, що на площі Вічевій, 2, який є одним з перших жіночих католицьких монастирів у місті.

Про це повідомила "Спадщина".

Реставраційні та консерваційні роботи були поділені на два етапи, перший закінчили у 2021 році, а другий – зараз. Фахівці відновили пошкоджений парапет і кам’яні скульптури, зокрема святого Бенедикта та Богородиці з немовлям, які датуються кінцем XVI ст. Також вони виконали очищення, укріплення та відновлення тиньку та доповнення втрачених елементів.

У повоєнні часи вандали відбили голову у фігури Божої Матері на дзвіниці, бо хтось спокусився на позолоту. За допомогою архівних фотографій та скульптурної форми аттика втрачену голову вдалося відтворити. Спершу її виготовили в глині, потім зробили зліпок у гіпсі, а вже після – з каменю та встановили на місце.

Фото: Спадщина