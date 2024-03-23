Бучанський Екохаб за виручені кошти з вторинної сировини придбав дрон

У Бучі за виручені кошти з вторинної сировини Екохаб придбав дрон.

Про це повідомляє Екологічне підприємство Рада.

В Екохабі вдалося зібрати майже 3 тонни вторинної сировини. Усі кошти від продажу сировини були витрачені на придбання першого Бучанського дрону.

“Нагадуємо про нашу важливу місію! Боремося зі сміттям — боремося з ворогом! І кожна відсортована фракція наближає нашу перемогу!“, — зазначають в Екохабі.

Раніше ми писали, що на Житомирщині запрацював єдиний в Україні завод, який переробляє сміття на біопаливо.

Фото: Екологічне підприємство Рада