Бучанський Екохаб за виручені кошти з вторинної сировини придбав дрон

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Наталія Габрух
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У Бучі за виручені кошти з вторинної сировини Екохаб придбав дрон.

Про це повідомляє Екологічне підприємство Рада.

В Екохабі вдалося зібрати майже 3 тонни вторинної сировини. Усі кошти від продажу сировини були витрачені на придбання першого Бучанського дрону.

“Нагадуємо про нашу важливу місію! Боремося зі сміттям — боремося з ворогом! І кожна відсортована фракція наближає нашу перемогу!“, — зазначають в Екохабі.

Раніше ми писали, що на Житомирщині запрацював єдиний в Україні завод, який переробляє сміття на біопаливо.

Фото: Екологічне підприємство Рада

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Опубліковано: 23 березня 2024
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