Бучанський Екохаб за виручені кошти з вторинної сировини придбав дрон
У Бучі за виручені кошти з вторинної сировини Екохаб придбав дрон.
Про це повідомляє Екологічне підприємство Рада.
В Екохабі вдалося зібрати майже 3 тонни вторинної сировини. Усі кошти від продажу сировини були витрачені на придбання першого Бучанського дрону.
“Нагадуємо про нашу важливу місію! Боремося зі сміттям — боремося з ворогом! І кожна відсортована фракція наближає нашу перемогу!“, — зазначають в Екохабі.
Раніше ми писали, що на Житомирщині запрацював єдиний в Україні завод, який переробляє сміття на біопаливо.
Фото: Екологічне підприємство Рада
Опубліковано: 23 березня 2024
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