На Житомирщині запрацював єдиний в Україні завод, який переробляє сміття на біопаливо

У Житомирі, починаючи із 2024 року, в експериментальному режимі запрацював єдиний в Україні сміттєпереробний завод на якому відходи очищають, сортують та переробляють на біопаливо.

Про це повідомляє Суспільне.

Станом на сьогодні завод щогодини переробляє до 15 тонн сміття. Біопаливо, як дешева альтернатива вугіллю і газу, — кінцевий продукт виробництва, який вже закуповують Кам'янець-Подільський, Івано-Франківський та Здолбунівський цементні заводи. Закупівельні ціни варіюються в залежності від логістики, але на сьогодні діапазон коливається у межах від 4000-4300 гривень із доставленням та ПДВ за тонну.

Як це працює

Змішане сміття висипають та за допомогою навантажувача перекидають у бункер, а звідти — на сортову лінію, де його розділяють на органіку та тверді побутові відходи, не придатні для використання, а далі — на очищення та переробку. У підсумку переробляють тільки відібрану вторинну сировину.

На сортувальній лінії для подальшої переробки відсортовується 10 видів якісної вторинної сировини, яка переробляється. Відокремлюють ПЕТ-пляшку трьох видів, сортують склобій трьох кольорів, окремо поліетиленові плівки високого тиску та стрейч-плівки, алюмінієві бляшанки, а також — пластик двох видів: міксований та чистий поліпропілен. У ротаційному барабані сортують окремо органіку та дрібне неякісне сміття. До сортування відібраної вторинної сировини долучають працівників сортувального центру, яких у штаті 30.

Що планують далі

У будівництво та оснащення підприємства у Житомирі вже вклали загалом 12 мільйонів євро інвестицій. Надалі власники планують ставити ще допоміжні лінії та модернізувати підприємство. Також упродовж двох найближчих місяців поставлять допоміжне обладнання, що допоможе переробляти до 20-22 тонн сміття за годину.

Фото: Суспільне