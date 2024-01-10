У Бучі відкрився перший Екохаб: там навчають сортувати сміття

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Наталія Габрух
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У Бучі на Київщині офіційно відкрився перший у районі Екохаб. Туди можна принести сміття та навчитися правильно сортувати відходи.

Про це повідомили представники Бучанської міської ради у соцмережах.

В Екохабі розмістили понад десять сміттєбаків й спеціальні мішки для сортування різноманітних відходів — чеків, побутової техніки, пластика, харчових продуктів тощо. Також є коробки для використаних лампочок та батарейок.

«Основна мета нашого хабу – освітня. Ми вважаємо, що потрібно більш свідомо ставитись до нашої екології та не лише говорити про це, але й навчати людей. Саме тому, окрім станції сортування відходів, у нас працюватиме і Еко-школа. Ми будемо навчати як і дітей, так і дорослих. Перші запити на такі екоуроки у нас уже є», – розповідає керівник екохабу Іван.

Зазначається, що в хабі також допомагатимуть ЗСУ — кошти від продажу вторсировини передаватимуть на потреби військових.

Завітати в Екохаб можна з вівторка по неділю, за адресою: місто Буча, вул. Вишневецького, 69.

Раніше ми писали, що на Закарпатті запрацювала сортувальна лінія із продуктивністю 15 тонн відходів на годину.

Фото: Бучанська міська рада

А ви сортуєте відходи?
Опубліковано: 10 січня 2024
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