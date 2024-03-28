Дивіться, як у Львові відреставрували віллу 1905 року

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Валерія Гуржий
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У Львові відреставрували віллу зі сецесійними оздобами, яка була побудована у 1904-1905 роках львівськими архітекторами Михайлом Маковичем та Станіславом Деца.

Про це повідомили у Art Nouveau heritage in Lviv.

Вона розташована у ряді садибної забудови на вулиці Євгена Коновальця та нещодавно була відреставрована. Тут можна помітити ліпний декор, експресивні маскарони, ліпні притолоки у вигляді соняхів над віконними прорізами та ковані елементи балкона та огорожі з рослинно-геометричними орнаментами.

Фото: Art Nouveau heritage in Lviv

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Опубліковано: 28 березня 2024
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