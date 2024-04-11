У трамваї в парку Шевченка запрацював буфет пиріжкової “Тітка Клара”

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Ірина Маймур
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У парку імені Тараса Шевченка відкрився буфет пиріжкової “Тітка Клара”, пише The Village Україна.

Йдеться про формат мережі закладів від Klara Group.

У меню – солодкі, солоні, пісні, бездріжджові та веганські пиріжки, пироги, десерти, напої власного виробництва, чай і кава.

Натомість обідів, салатів і замороженої продукції тут немає.

Заклад запрацював у трамваї, обладнаному під кав’ярню. Раніше там можна було випити кави або чаю та і почитати.

Ціни: пиріжок із телятиною – 39 грн, котлета в тісті – 38 грн, пиріг зі шпинатом та сиром – 450 грн, запіканка зі сметаною – 69 грн, торт “Мурашниковий” – 55 грн, узвар – 50 грн, кисіль – 50 грн

Адреса: парк імені Тараса Шевченка

Режим роботи: у будні – з 08:00 до 21:00, у вихідні – 08:30–21:00

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Раніше ми писали, що біля Бессарабського ринку відкрили ресторан BOHRACH зі стравами з локальних продуктів

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 11 квітня 2024
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