Біля Бессарабського ринку відкрили ресторан BOHRACH зі стравами з локальних продуктів

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Ірина Маймур
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На Крутому узвозі відкрився сімейний заклад BOHRACH зі стравами з локальних інгредієнтів.

У ресторані поєднали “кухню від Карпат до Альп”.

У меню є салати з лободою або буковецькою бринзою, миска домашніх солінь із Бессарабського ринку, густий закарпатський бограч та банош.

У барній карті — класичні коктейлі, настоянки, лимонади та інші алкогольні та безалкогольні напої.

Ціни: бограч закарпатський густий — 280 грн, салат із грушею та буковецькою бринзою — 250 грн, грибна юшка — 180 грн, попкорн курячий на підложці з гуакамоле — 200 грн, філе форелі з раклетом із брюссельської капусти — 250 грн, сирники з Говерли із журавлиною — 160 грн.

Адреса: Крутий узвіз, 6/2

Режим роботи: з понеділка до суботи — 11:00 до 22:00, у нд — з 13:00 до 22:00

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Раніше ми писали, що на Гоголівській запрацювала кав’ярня Cofi.

Фото: BOHRACH

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Опубліковано: 10 квітня 2024
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