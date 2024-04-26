Більше 50% всіх новобудов в Україні перебувають у судах через земельні ділянки

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Валерія Гуржий
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54% житлових комплексів, які наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок, на яких їх зводять.

Про це стало відомо з даних Опендатабот.

Відомо, що серед майже 400 новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, а забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Втім, найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах — в Реєстрі речових прав відсутня інформаціі про зв’язок землі із будівництвом.

Основними ризиками не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва є:

  • відсутність дозволів на будівництво;
  • відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;
  • договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;
  • невідповідність цільового призначення земельної ділянки — тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;
  • наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;
  • невідповідність будівництва до містобудівних умов (етажність та висотність).

"Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову — це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в неї жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо", - пояснюють в Опендатабот.

Раніше ми писали, що за результатами 2023 року, загальна площа житлових будівель, для яких було отримано дозволи на здійснення будівельних робіт (нове будівництво), зменшилася на 37% у порівнянні з 2022 роком і склала 4,2 мільйона квадратних метрів.

Фото: moygrad.kiev.ua

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Опубліковано: 26 квітня 2024
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