В Україні обсяги будівництва нового житла у 2023 році знизилися майже на 40%

210
Наталія Габрух
share share

За результатами 2023 року, загальна площа житлових будівель, для яких було отримано дозволи на здійснення будівельних робіт (нове будівництво), зменшилася на 37% у порівнянні з 2022 роком і склала 4,2 мільйона квадратних метрів.

Про це пише Економічна правда.

У 2023 році в Києві загальний обсяг новозбудованого житлового простору зменшився на 66% порівняно з 2022 роком, склавши 299,4 тисяч квадратних метрів.

У Київській області цей показник знизився на 67%, досягнувши 616,1 тисяч квадратних метрів.

У Львівській області обсяг новозбудованого житла зменшився на 14% у порівнянні з минулим роком, становлячи 870,3 тисяч квадратних метрів.

У Хмельницькій області цей показник впав на 5,3%, склавши 313,1 тисяч квадратних метрів.

У 2023 році в Івано-Франківській області обсяг новозбудованого житла досяг 469 тисяч квадратних метрів, що в 2,3 рази більше ніж у попередньому році.

Також відзначено зростання обсягів нового будівництва у Чернівецькій області на 275,4%, досягнувши 225,4 тисяч квадратних метрів, в Закарпатській області на 79,3%, становлячи 256 тисяч квадратних метрів, і в Вінницькій області на 77,4%, з обсягом 230,6 тисяч квадратних метрів.

У решті областей України минулого року зафіксовано зниження обсягів нового будівництва порівняно з попереднім роком.

Раніше ми писали, що ціни на купівлю квартири у Львові зросли на 12%: статистика від ЛУН за 2023 рік.

Фото: з відкритих джерел

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 березня 2024
share share
Український Headway увійшов до списку 100 найперспективніших технологічних стартапів у Європі Український Headway увійшов до списку 100 найперспективніших технологічних стартапів у Європі На Контрактовій площі відкрили заклад “Міністерство чебуреків” На Контрактовій площі відкрили заклад “Міністерство чебуреків” На бульварі Шевченка висадили італійські тополі На бульварі Шевченка висадили італійські тополі На Оболоні прибрали кладовище домашніх тварин – там зробили екопарк На Оболоні прибрали кладовище домашніх тварин – там зробили екопарк
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.