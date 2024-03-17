В Україні обсяги будівництва нового житла у 2023 році знизилися майже на 40%

За результатами 2023 року, загальна площа житлових будівель, для яких було отримано дозволи на здійснення будівельних робіт (нове будівництво), зменшилася на 37% у порівнянні з 2022 роком і склала 4,2 мільйона квадратних метрів.

Про це пише Економічна правда.

У 2023 році в Києві загальний обсяг новозбудованого житлового простору зменшився на 66% порівняно з 2022 роком, склавши 299,4 тисяч квадратних метрів.

У Київській області цей показник знизився на 67%, досягнувши 616,1 тисяч квадратних метрів.

У Львівській області обсяг новозбудованого житла зменшився на 14% у порівнянні з минулим роком, становлячи 870,3 тисяч квадратних метрів.

У Хмельницькій області цей показник впав на 5,3%, склавши 313,1 тисяч квадратних метрів.

У 2023 році в Івано-Франківській області обсяг новозбудованого житла досяг 469 тисяч квадратних метрів, що в 2,3 рази більше ніж у попередньому році.

Також відзначено зростання обсягів нового будівництва у Чернівецькій області на 275,4%, досягнувши 225,4 тисяч квадратних метрів, в Закарпатській області на 79,3%, становлячи 256 тисяч квадратних метрів, і в Вінницькій області на 77,4%, з обсягом 230,6 тисяч квадратних метрів.

У решті областей України минулого року зафіксовано зниження обсягів нового будівництва порівняно з попереднім роком.

Раніше ми писали, що ціни на купівлю квартири у Львові зросли на 12% : статистика від ЛУН за 2023 рік.

Фото: з відкритих джерел