Дивіться, як на Чернігівщині відновили школу-мазанку, якій більше 100 років

На Чернігівщині у Мринській громаді відновили школу-мазанку, якій більше 100 років.

Про це пише ШоТам.

Проєкт реалізовувався за допомогою благодійного фонду "Сміливі", який допомагає відбудовувати приватні будинки та заклади освіти. Після відновлення, яке тривало три місяці, у школі з'явилася нове обладнання, сучасний ремонт, тренажерний зал та нова бібліотека.

Ззовні будівля має глиняні стіни та намальовані орнаменти у вигляді виноградної лози. Їх створила художниця Софія Кандаурова.

Також перед входом у школу добудували бетонний пандус, аби учні з інвалідністю могли також навчатися у закладі.

Раніше ми писали, що у Львові почали реставрувати галицьку дерев'яну школу 1880 року зі села Бусовисько, яка потребувала поточного ремонту.

Фото: Шо Там