Дивіться, як на Чернігівщині відновили школу-мазанку, якій більше 100 років
На Чернігівщині у Мринській громаді відновили школу-мазанку, якій більше 100 років.
Про це пише ШоТам.
Проєкт реалізовувався за допомогою благодійного фонду "Сміливі", який допомагає відбудовувати приватні будинки та заклади освіти. Після відновлення, яке тривало три місяці, у школі з'явилася нове обладнання, сучасний ремонт, тренажерний зал та нова бібліотека.
Ззовні будівля має глиняні стіни та намальовані орнаменти у вигляді виноградної лози. Їх створила художниця Софія Кандаурова.
Також перед входом у школу добудували бетонний пандус, аби учні з інвалідністю могли також навчатися у закладі.
Раніше ми писали, що у Львові почали реставрувати галицьку дерев'яну школу 1880 року зі села Бусовисько, яка потребувала поточного ремонту.
Фото: Шо Там
Опубліковано: 26 квітня 2024
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