У Львові реставрують галицьку дерев'яну школу, якій більше 140 років

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Валерія Гуржий
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У Львові почали реставрувати галицьку дерев'яну школу 1880 року зі села Бусовисько, яка потребувала поточного ремонту.

Про це повідомили у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.

З початку реставрації вже замінили підлогу і зняли старий шар вапна у “вчительській вітальні”. У такій школі колись мешкав вчитель, у його розпорядженні були вітальня, спальня, кухня і комора.Також майстри планують побілити стіни у навчальному класі та шкільному коридорі.

Фото: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького

Цікавий експонат, чи не так?
Опубліковано: 22 лютого 2024
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