"Могилянку" вдруге оштрафували через незаконну реставрацію Братських келій

ДІАМ вдруге оштрафував Києво-Могилянську академію через проведення робіт на Келіях Братського монастиря, які були збудовані 1823 року і є пам’яткою національного значення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що інспекторів ДІАМ не допустили до архітектурно-будівельної перевірки 200-річних братських келій Братського монастиря, що розташовані на території Києво-Могилянської академії.

Згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення. Водночас, перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів. У зв’язку з повторним недопущенням посадових осіб ДІАМ на будівництво, було прийнято рішення щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у розмірі 181 680 грн.

Раніше ми писали, що ДІАМ оштрафував Києво-Могилянську академію на 90 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на території Києво-Могилянської академії почали перебудовувати 200-річну будівлю Братських келій.

За даними активістів зі спільноти "Cпадщина", за кілька тижнів було демонтовано оригінальні цегляні склепінчасті зводи, вікна та 200-літні деревʼяні перекриття — останні замінюють на залізобетонні. Чи були для цього фактичні підстави, на кшталт експертного висновку про аварійність певних частин будівлі — невідомо, зауважують у "Мапі Реновації". Також з експертизи проєкту стало відомо, що конструктивних змін зазнає і дах, де планують зробити вікна для виходу на покрівлю.

Натомість у Могилянці кажуть, що проводять реставрацію будівлі, щоби повернути їй автентичний вигляд, і мають узгоджений із відповідними органами проєкт.

Однак активісти наголошують , що наразі відсутнє погодження робіт із заповідником «Стародавній Київ», на території якого знаходяться келії. До того ж роботи проводять всупереч чинному законодавству. Наразі департамент благоустрою вже тричі видавав припис про зупинення робіт через відсутність картки на порушення благоустрою.

Келії Братського монастиря були споруджені у 1823–1827 роках у стилі класицизм. Будівля має статус памʼятки національного значення.

Фото: Цегла