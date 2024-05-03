"Могилянку" вдруге оштрафували через незаконну реставрацію Братських келій
ДІАМ вдруге оштрафував Києво-Могилянську академію через проведення робіт на Келіях Братського монастиря, які були збудовані 1823 року і є пам’яткою національного значення.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що інспекторів ДІАМ не допустили до архітектурно-будівельної перевірки 200-річних братських келій Братського монастиря, що розташовані на території Києво-Могилянської академії.
Згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення. Водночас, перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів. У зв’язку з повторним недопущенням посадових осіб ДІАМ на будівництво, було прийнято рішення щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у розмірі 181 680 грн.
Раніше ми писали, що ДІАМ оштрафував Києво-Могилянську академію на 90 тисяч гривень.
Нагадаємо, що на території Києво-Могилянської академії почали перебудовувати 200-річну будівлю Братських келій.
За даними активістів зі спільноти "Cпадщина", за кілька тижнів було демонтовано оригінальні цегляні склепінчасті зводи, вікна та 200-літні деревʼяні перекриття — останні замінюють на залізобетонні. Чи були для цього фактичні підстави, на кшталт експертного висновку про аварійність певних частин будівлі — невідомо, зауважують у "Мапі Реновації". Також з експертизи проєкту стало відомо, що конструктивних змін зазнає і дах, де планують зробити вікна для виходу на покрівлю.
Натомість у Могилянці кажуть, що проводять реставрацію будівлі, щоби повернути їй автентичний вигляд, і мають узгоджений із відповідними органами проєкт.
Однак активісти наголошують, що наразі відсутнє погодження робіт із заповідником «Стародавній Київ», на території якого знаходяться келії. До того ж роботи проводять всупереч чинному законодавству. Наразі департамент благоустрою вже тричі видавав припис про зупинення робіт через відсутність картки на порушення благоустрою.
Келії Братського монастиря були споруджені у 1823–1827 роках у стилі класицизм. Будівля має статус памʼятки національного значення.
Фото: Цегла