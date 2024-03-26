"Могилянку" оштрафували через незаконну реставрацію Братських келій

ДІАМ оштрафував Києво-Могилянську академію через проведення робіт на Келіях Братського монастиря, які були збудовані 1823 року і є пам’яткою національного значення.

Про це повідомила Цегла.

Зазначається, що підрядна організація, що виконувала роботи, порушила вимоги будівельного та пам’яткоохоронного законодавства. Зокрема, знищила внутрішні інтерʼєри будівлі. Втім, перевіряючих інспекторів на територію навчального закладу так і не допустили, що презюмує наявність порушень.

Сума штрафу за руйнування памʼятки склала 90 тис. грн.

Нагадаємо, що нещодавно на території Києво-Могилянської академії почали перебудовувати 200-річну будівлю Братських келій.

За даними активістів зі спільноти «Cпадщина», за кілька тижнів було демонтовано оригінальні цегляні склепінчасті зводи, вікна та 200-літні деревʼяні перекриття — останні замінюють на залізобетонні. Чи були для цього фактичні підстави, на кшталт експертного висновку про аварійність певних частин будівлі — невідомо, зауважують у «Мапі Реновації». Також з експертизи проєкту стало відомо, що конструктивних змін зазнає і дах, де планують зробити вікна для виходу на покрівлю.

Натомість у Могилянці кажуть, що проводять реставрацію будівлі, щоби повернути їй автентичний вигляд, і мають узгоджений із відповідними органами проєкт.

Однак активісти наголошують , що наразі відсутнє погодження робіт із заповідником «Стародавній Київ», на території якого знаходяться келії. До того ж роботи проводять всупереч чинному законодавству. Наразі департамент благоустрою вже тричі видавав припис про зупинення робіт через відсутність картки на порушення благоустрою.

Келії Братського монастиря були споруджені у 1823–1827 роках у стилі класицизм. Будівля має статус памʼятки національного значення.

Фото: Цегла