H&M відкрив перший новий магазин у Києві після початку війни
Перший новий магазин H&M з початку повномасштабного вторгнення рф запрацював в київському ТРЦ Blockbuster Mall.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Магазин розпочав роботу 10 травня.
H&M розмістився на двох поверхах ТРЦ та займає площу близько 2400 м². Він став сьомим магазином компанії в Києві.
Традиційно в магазині представили жіночий, чоловічий і дитячий одяг, а також лінійку для мам H&M Mama.
Нагадаємо, що вперше про те, що в Києві відкриється перший новий магазин H&M з початку війни, стало відомо у лютому.
Фото: H&M
Опубліковано: 10 травня 2024