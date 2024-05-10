H&M відкрив перший новий магазин у Києві після початку війни

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Ірина Маймур
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Перший новий магазин H&M з початку повномасштабного вторгнення рф запрацював в київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Магазин розпочав роботу 10 травня.

H&M розмістився на двох поверхах ТРЦ та займає площу близько 2400 м². Він став сьомим магазином компанії в Києві.

Традиційно в магазині представили жіночий, чоловічий і дитячий одяг, а також лінійку для мам H&M Mama.

Нагадаємо, що вперше про те, що в Києві відкриється перший новий магазин H&M з початку війни, стало відомо у лютому.

Фото: H&M

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Опубліковано: 10 травня 2024
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