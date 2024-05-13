Урбаністка та блогерка Іванна Малій презентувала документалку про інклюзивність в українських містах
Документальний фільм про інклюзивність в українських містах "Чому тобі потрібна інклюзивність" презентувала урбаністка та блогерка Іванна Малій.
У стрічці розповідається про вже успішний досвід впровадження інклюзивних проєктів у різних містах. Авторка наголошує, що важливо говорити про інклюзивність та впроваджувати її, адже є багато поранених людей, ветеранів та осіб з інвалідністю.
Над проєктом команда працювала з листопада минулого року, а дата публікації переносилась разів 5.
Раніше ми писали, що у Києві з’явиться театр ветеранів. Це спільний проєкт “ТРО Медіа” та Театру Драматургів — команди авторів, орієнтованих на творення сучасної української п’єси.
Опубліковано: 13 травня 2024
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