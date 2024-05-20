Реабілітація, майстер-класи та нетворкінг: 6 можливостей для жінок

Зібрали для вас 6 проєктів для жінок, які надають психологічну, юридичну та медичну консультації, влаштовують майстер-класи та тренінги, тематичні зібрання та організовують літературні клуби.

Жіночий простір “Вільна”

У просторі жінки та дівчата можуть отримати такі послуги:

групові та індивідуальні сесії із психологинею;

тематичні зібрання за чаєм або кавою;

консультації щодо спеціалізованих сервісів і служб психосоціальної підтримки;

творчі майстер-класи (малювання, рукоділля, театральне мистецтво, кулінарія тощо);

спортивні заняття (йога, пілатес, танці тощо);

кар’єрні сесії (історії успіху відомих жінок, профорієнтація, пізнавальні лекції від лікарів, психологів та експертів у різних сферах діяльності, розмовні клуби з української/англійської мови).

Адреса простору “Вільна” на правому березі Києва: вул. Іллєнка, 20

Адреса простору "Вільна" на лівому березі Києва: вулиця Райдужна, 6-А (2 поверх)

Графік роботи: середа-неділя, з 11:00 до 20:00

На базі нетворкінгу відбуваються так звані “ресурсні зустрічі для жінок”, а також бранчі на теми: "Гроші. Як зрости у 2024-му", "Як генерувати контент та продавати через особистість", "Як чітко зрозуміти своє позиціонування та транслювати його голосно", “Як працює чоловіча та жіноча енергії” тощо.

Засновниці клубу вже провели перший всеукраїнський жіночий нетворкінг тривалістю до 4-х з половиною годин та створили абонемент для постійних учасниць “Ти – резидент” (як вказано, для жінок, які хочуть розвиватися, знаходити подруг, розширювати кругозір, наповнюватися енергетично).

Вартість участі у заходах – від 400 до 1700 грн.

Мета проєкту - допомогти жінкам позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани. Кожна учасниця проєкту отримає консультацію кваліфікованих спеціалістів із пластичної хірургії, естетичної медицини, ментального здоров’я та, за потреби, інших лікарів. У залежності від наслідків фізичної травми буде обрана індивідуальна тактика лікування: оперативні втручання, шліфування рубців, косметологічні процедури.

Також із кожною учасницею працюватимуть спеціалісти з ментального здоров'я: пацієнтки матимуть змогу відвідати сеанси тілесно-орієнтованої та розмовної психотерапії, де їм допоможуть знову прийняти себе і своє тіло. Всі ці послуги надаватимуться жінкам на безоплатній основі. Аби стати учасницею проєкту, необхідно зареєструватися на посиланням.

У просторі буде кабінет психолога, простір для зустрічей, а також шоурум із формою, яку відшиває проєкт ArmWomenNow й речами від українських брендів, наприклад, рушниками з мікрофібри, білизною тощо.

Повноцінно хаб запрацює з кінця серпня. Тут заплановані літературні клуби, які погодилася проводити письменниця Тамара Горіха Зерня, також будуть мистецькі зустрічі та різноманітні майстер-класи, наприклад, виготовлення ляльок-мотанок.

Адреса: вулиця Мечникова 14/1, 5 поверх

Час роботи: з 10:00 до 19:00

На мапі можна знайти організації та ініціативи, які надають допомогу жінкам у складному становищі: багатодітним, ВПО, постраждалим від гендерно зумовленого насилля, безпритульних. Також на мапі є організації, що допомагають ЛГБТКІ+ спільноті, жінкам з активною життєвою позицією, військовослужбовицям, підліткам і молоді. Окремі організації мають медичне спрямування: йдеться про спілки людей з інвалідністю або підтримку жінок із ВІЛ.

Представлені організації пропонують одяг, гігієнічні речі, воркшопи, тренінги, менторство, консультації психологів, юристів тощо.

Центр запрацює на базі Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН приблизно у кінці літа - на початку осені та буде розрахований на жінок, які перебували в полоні, мали поранення, жінок-військових, які тривалий час перебували на фронті, і це призвело до погіршення їх здоровʼя, жінок з порушенням репродуктивних функцій, жінок та дівчат-підлітків, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Центр працюватиме у декількох напрямках:

медико-психологічна реабілітація;

нейроендокринна реабілітація;

фізична реабілітація;

репродуктивна реабілітація.

Всього в медзакладі планують створити близько 80-100 стаціонарних ліжкомісць, також передбачена амбулаторна реабілітація.