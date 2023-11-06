В Україні запустили проєкт для жінок, які постраждали від війни

L’Oréal Україна разом із Національним реабілітаційним центром "Незламні" запустили Всеукраїнський соціальний проєкт "Не до краси", мета якого допомогти жінкам позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани.

Про це пише Перше медичне об'єднання Львова.

Серед постраждалих від війни чимало жінок, які щодня бачать у дзеркалі нагадування про пережите. Вони прагнуть стерти цю пам’ять зі своїх тіл та облич. Попри це часто чують фразу “головне, що жива”, у той час, як вони мають велике бажання повернути свою звичну красу та душевну рівновагу.

Кожна учасниця проєкту «Не до краси» отримає консультацію кваліфікованих спеціалістів із пластичної хірургії, естетичної медицини, ментального здоров’я та, за потреби, інших лікарів. У залежності від наслідків фізичної травми буде обрана індивідуальна тактика лікування: оперативні втручання, шліфування рубців, косметологічні процедури.

Також із кожною учасницею працюватимуть спеціалісти з ментального здоров'я: пацієнтки матимуть змогу відвідати сеанси тілесно-орієнтованої та розмовної психотерапії, де їм допоможуть знову прийняти себе і своє тіло.

Всі ці послуги надаватимуться жінкам на безоплатній основі. Аби стати учасницею проєкту, необхідно зареєструватися на посиланням.