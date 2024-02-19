У Києві створять Центр реабілітації здоровʼя жінок, які постраждали від війни

У Києві, на базі Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН створять Центр реабілітації здоров'я жінок, які постраждали від війни.

Про це повідомляє Укрінформ.

Центр буде розрахований на жінок, які перебували в полоні, мали поранення, жінок-військових, які тривалий час перебували на фронті, і це призвело до погіршення їх здоровʼя, жінок з порушенням репродуктивних функцій, жінок та дівчат-підлітків, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Центр працюватиме у декількох напрямках:

медико-психологічна реабілітація;

нейроендокринна реабілітація;

фізична реабілітація;

репродуктивна реабілітація.

Всього в медзакладі планують створити близько 80-100 стаціонарних ліжкомісць, також передбачена амбулаторна реабілітація. Потрапити в Центр можна буде як за направленням лікаря, так і за самозверненням.

Наразі триває реконструкція виділених для Центру приміщень. Він повноцінно запрацює через 6-8 місяців.

Раніше ми писали, що військовим пропонують безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом.

Фото: з відкритих джерел