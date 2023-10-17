В Україні створили першу мапу допомоги жінкам: як нею користуватися

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Ірина Маймур
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Журналісти дніпровського видання КУСТ створили першу в Україні інтерактивну мапу допомоги жінкам.

Медійники проаналізували організації та ініціативи, які надають допомогу жінкам, зв’язалися з їхніми представниками й зібрали всю інформацію на одній вебплатформі.

Кому надають допомогу

Майже всі організації підтримують жінок у складному становищі: багатодітних, ВПО, постраждалих від гендерно зумовленого насилля, безпритульних.

Також на мапі є організації, що допомагають ЛГБТКІ+ спільноті, жінкам з активною життєвою позицією, військовослужбовицям, підліткам і молоді. Окремі організації мають медичне спрямування: йдеться про спілки людей з інвалідністю або підтримку жінок із ВІЛ.

Яку саме допомогу можна отримати

Це може бути одяг, гігієнічні речі, воркшопи, тренінги, менторство, консультації психологів, юристів тощо.

Як скористатися мапою

Необхідно знайти потрібний регіон і необхідний вид допомоги, клікнути на назву організації, прочитати всю інформацію про неї, знайти контакти, зв’язатися і отримати допомогу.

Наразі на мапі є 73 геомітки по всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. Аби полегшити пошуки, всеукраїнські організації внесли до локації міста Київ. Шелтери, що розташовані в західній частині України, зазвичай готові прихистити людей з усіх областей.

Фото: КУСТ, Unsplash/Hannah Busing

Опубліковано: 17 жовтня 2023
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