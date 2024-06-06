В Ірпені відкрили безоплатний мультифункціональний центр для дітей: що там є

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Валерія Гуржий
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На території Ірпінського ліцею №3 замість старої теплиці побудували та відкрили сучасний безоплатний мультифункціональний простір Центр розвитку дітей, молоді та вчителів "Генерація UA".

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

У просторі є:

  • профорієнтаційні програми, освоєння професій: шиття, театральний напрямок, опанування професійної фото/відео техніки, туристичний напрямок;

  • навчальна зала для лекцій та занять дітей, молоді, вчителів, освітян;

  • цех з професійним обладнанням для проведення майстер-класів по кулінарії;
  • різноманітні ініціативи з фізичного, ментального здоров’я та соціального розвитку.

Центр працює з 09:00 до 18:00, за адресою: вул. Северинівська, 129-А і доступний для всіх школярів Ірпінської громади.

"Генерація UA" – це благодійна мережа дитячих центрів в Україні. У рамках цієї ініціативи старі або зруйновані приміщення перетворюють на сучасний простір для молоді.

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Опубліковано: 06 червня 2024
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