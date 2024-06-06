В Ірпені відкрили безоплатний мультифункціональний центр для дітей: що там є
На території Ірпінського ліцею №3 замість старої теплиці побудували та відкрили сучасний безоплатний мультифункціональний простір Центр розвитку дітей, молоді та вчителів "Генерація UA".
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
У просторі є:
-
профорієнтаційні програми, освоєння професій: шиття, театральний напрямок, опанування професійної фото/відео техніки, туристичний напрямок;
-
навчальна зала для лекцій та занять дітей, молоді, вчителів, освітян;
- цех з професійним обладнанням для проведення майстер-класів по кулінарії;
- різноманітні ініціативи з фізичного, ментального здоров’я та соціального розвитку.
Центр працює з 09:00 до 18:00, за адресою: вул. Северинівська, 129-А і доступний для всіх школярів Ірпінської громади.
"Генерація UA" – це благодійна мережа дитячих центрів в Україні. У рамках цієї ініціативи старі або зруйновані приміщення перетворюють на сучасний простір для молоді.
Опубліковано: 06 червня 2024
Французький митець JR створив інсталяцію на фасаді психлікарні імені Павлова: фото Молода картопля зі смаженим песто — італійський рецепт від Марко Черветті Дивіться, який вигляд має демонтований тунель метро під Либідською площею По всій Україні запустять е-квитки в громадському транспорті: Рада ухвалила закон