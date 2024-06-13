До 100-річчя з Дня народження Параджанова у "Сільпо" створили сайт про митця

До 100-річня з Дня народження видатного режисера Сергія Параджанова у "Сільпо" створили сайт про митця.

На сайті ви зможете дізнатися багато цікавих та маловідомих фактів про режисера, його колажі, а також про стрічки: "Тіні забутих предків", "Колір граната" та інші. Також у магазинах "Сільпо" є можливість випити каву з оригінальних "натхнених" стаканів, на яких ми зобразили Параджанова та кадри з його стрічок "Тіні забутих предків", "Колір граната".





Фото: "Сільпо"