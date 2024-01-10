Режисера Сергія Параджанова реабілітували через 50 років після суду в СРСР

Національна комісія з реабілітації реабілітувала українського кінорежисера вірменського походження Сергія Параджанова.

Про це повідомив очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

«Маємо дійсно історичну новину — Сергія Параджанова реабілітовано! Пів століття пройшло із часу судилища над ним, але тепер і в юридичному плані справедливість торжествує», — повідомив Дробови.

Ім’я кінорежисера реабілітували на останньому засіданні національної комісії з реабілітації 20 грудня 2023 року. На підтримку розгляду справи виступали Офіс Президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини.

«Головні слова вдячності варто адресувати Романові Подкуру та його колегам із Національної комісії з реабілітації — за фаховість, ретельність та відповідальність. Завдяки їм історична правда перемагає забуття і репресії, а також зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями», — зазначив Дробович.

У 1973 році радянська влада засудила Параджанова на п’ять років таборів суворого режиму за «український націоналізм та гомосексуалізм».

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