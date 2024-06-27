Цього року вперше в Україні може не відкритися жодного із запланованих ТРЦ: причини

2024-й рік може стати першим за тривалий час, коли в Україні не відкриють жодного нового торговельного центру. Серед причин: зростання витрат на будівництво, нестача робочої сили та новий етап блекаутів, що затримує введення обʼєктів в експлуатацію.

Про це пише Українська рада торгових центрів із посиланням на Forbs.

Зазначається, що у переліку перспективних об’єктів Києва – 22 майбутніх ТРЦ, чимало проєктів очікується і в інших містах. Зокрема, на 2024 рік до вводу в експлуатацію були заявлені понад 10 торгово-розважальних центрів площею від 10 000 кв. м. Однак тепер девелопери змушені переносити їхнє відкриття.

Найбільший з анонсованих на цей рік ТРЦ – столичний Ocean Mall, відкриття якого планувалось на 1 вересня 2024 року. Однак запуск перенесли на зиму 2024–2025, але без уточнення дати. Наразі брокери шукають орендарів у проєкт.

Також ще у квітні були анонси відкриття трьох торговельних центрів на заході України на 2024 рік – ТРЦ Ukraine в Ужгороді, А7 в Івано-Франківську та "Росвигів" у Мукачеві. Втім, жоден з них не відкриється цього року, розповів CEO RDA Андрій Лотоцький і зазначив, що нова попередня дата відкриття – березень 2025 рік.

Деякі обіцяні ТРЦ переносяться девелоперами з року в рік, так, серед анонсованих на цей рік проєктів залишаються ТРЦ “Лук’янівська”, White Lines, April Mall у Києві. В Одесі серед перспективних проєктів – ТРЦ “Акварель”, у Дніпрі – Terra-Nova і “Січ", у Хмельницькому – Sport City і “Темп”, в Ужгороді – Korona.

За даними UTG, заморожені або залишаються на рівні концепції – ще 36 торговельно-розважальних центрів. Головний виклик – це зменшення кількості працівників на 40%, які можуть будувати, – сказав він. При цьому Лотоцький відзначив, що проблем з інвестиціями чи орендарями немає і практично всі локації у майбутніх ТРЦ вже зайняті.

Основні проблеми у галузі комерційної нерухомості такі ж, як і в решті галузей, за словами менеджера проєктів комерційної нерухомості RDA Олега Клопова, 80% опитаних підприємців вказали ключовими викликами в роботі зростання витрат на будівництво та експлуатацію, 67% – брак енергоресурсів, 48% – нестачу кадрів, 40% – безпеку бізнесу.

Консультант на ринку комерційної нерухомості, який поспілкувався з Forbes на умовах анонімності, запевняє, що у 2024 році не відкриється жоден ТРЦ.

"Навіть якщо підписані усі орендарі і є дата на цей рік, то ще ж є другий етап – ремонтні роботи, на які не кожен готовий іти", – зазначив він.

Операційний директор мережі ТРЦ від “Епіцентру” Максим Шеремет заявив, що з двох заявлених на цей рік об’єктів відкрити можуть лише один – ТРЦ Green Gallery у Чабанах.

Без офіційного перенесення дат про відкриття на 2024 рік залишаються Itown в Одесі, "Темп" у Хмельницькому та кілька ТЦ площею до 10 000 кв. м. Однак девелопери й брокери скептично ставляться до шансів, що вони почнуть роботу цього року.