Стало відомо, коли відкриється ТРЦ Ocean Mall на Либідській

ТРЦ Ocean Mall на Либідській почне працювати не раніше зими, хоча раніше його відкриття анонсували на вересень 2024 року.

Про це повідомив гендиректор NAI Ukraine Віталій Бойко, компанія якого є офіційним брокером ТРЦ та займається залученням орендарі, пише Liga.net.

Відомо, що у серпні-вересні лише почнеться допуск орендарів на площі. Стандартний ремонт триває 2-3 місяці. Тому прогнозоване відкриття – це зима 2024-2025 років. Площі торгового центру вже зарезервовані на 70%. За словами гендиректора, здавати їх закінчили ще у 2021 році. Однак серед орендарів була велика частка російського бізнесу.

"Компанія Bulldozer Group (міжнародний ресторанний холдинг, який належить російському олігарху Олександру Орлову) орендувала 8000 кв. м, італійський універмаг COIN – це франшиза, яка належить російським бізнесменам. Зараз власник проєкту відмовився від усього, що має російське керівництво. Тому у нас з'явилися вільні площі. Наприклад, зона громадського харчування була повністю сформована і віддана в монополію", - каже Бойко.

Зараз зону громадського харчування формують заново. Також зазнали змін глобальні міжнародні ритейлери. Крім того, каже керівник компанії, з'явилася категорія українських брендів, яка сьогодні стала цікавою для ТРЦ.

Відкриття ТРЦ Ocean Mall переносили кілька разів протягом п'яти років. Спочатку датою відкриття оголосили 1 грудня 2018 року, після чого її перенесли на лютий 2019 року. Потім – на 2021 рік. Після того на заваді відкриттю стали пандемія коронавірусу та повномасштабна війна. Останньою датою відкриття ТРЦ називали 1 вересня 2024 року.

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Візуалізації: NAI Ukraine