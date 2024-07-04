Попри оголошений конкурс, у метрополітені відмовляють жінок працювати машиністками

Попри оголошений конкурс для жінок на вакансію машиністок, керівництво Київського метрополітену відмовляє жінок працювати машиністками.

Про це розповіла Ніно Назарова, яку запросили на співбесіду в метрополітен, пише Divoche media.

"На співбесіду в метро з 20 запрошених дівчат прийшло три, чоловіків сьогодні не запрошували, тож ми втрьох прослухали інформацію і вирушили в поїздку синьою гілкою в кабіні машиніста", — розповіла вона.

На думку Ніно, більшість жінок не прийшли, бо під час телефонної розмови "начальник" відмовляв і висміював бажання приєднатися до колективу, розказував, що жінка не здатна залізти в кабіну.

"Зі слів начальника, вся ця ідея з набором жінок машиністками — політична і немає нічого спільного з реальністю. На жаль, дійсно мало жінок прийшло на співбесіду, але це і не дивно, бо ще з першого дзвінка було зрозуміло, що нас там не чекають. Йти туди, де тобі не раді, не дуже то і хочеться", — додала кандидатка на посаду.

Також Ніно зазначила, що після завершення екскурсії жінки прослухали лекцію в кабінеті "начальника" про те, чому він не планує брати жінок на роботу і про нестачу працівників через мобілізацію.

"Мають зателефонувати з відділу кадрів, сказати відповідь. Та "начальник" чітко сказав, що віддасть перевагу чоловікам, якщо вони прийдуть. Нащо тоді було звати на цю зустріч? Бо так зверху сказали. Загалом було цікаво, але і неприємно. Всі мої згадування фізики були марні, ніхто нічого не питав, ніяких схем не читали, тіки сказали, що треба її знати. Питали, чи є діти, чоловік. Чи впевнена я, що мені б все вдалося вивчити, скласти екзамени й отримати роботу? Ні. Але і не всі чоловіки це роблять. Із 30 тільки приблизно вісім доходять до кінця, зі слів начальника. Але я і не маю змоги дізнатися, чи мені то до снаги", — резюмувала вона.

Раніше ми писали, що в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський заявив, що ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізацією, тому у КП “Київський метрополітен” йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.