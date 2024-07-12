В Охматдит вже повернули світло, газ та воду: які відновлювальні роботи на черзі

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" уже відновлено електро та водопостачання та система медичного газопостачання. Відновлювальні роботи розпочалися уже наступного дня після російської терористичної атаки.

Про це повідомили у МОЗ.

Наразі важливим завданням є відновити надання критично важливих медичних послуг в Охматдиті на базі функціонуючих приміщень: а саме операційний блок, відділення інтенсивної терапії та відділення дитячої офтальмології, урології та нейрохірургії тощо. Для цього розроблений план переведення відділень зі знищеного токсикологічного корпусу та аварійного хірургічного корпусу у ті, що функціонують.

Також проводяться відновлювальні роботи всередині приміщень, підготовка до ремонту фасаду західної частини нового корпусу, що зазнали найбільших пошкоджень. Паралельно триває робота з комплексної оцінки завданих збитків.

"Вже сьогодні ми з командою медзакладу розуміємо доцільність будівництва нового корпусу замість зруйнованого та одного з пошкоджених, який би відповідав найсучаснішим стандартам", - сказано у повідомленні.

Вже на другий день після атаки уряд виділив перші 100 млн гривень для проведення невідкладних робіт з відновлення. Крім того, через платформу UNITED24 зібрано понад 300 млн грн. Станом на вечір 10 липня на офіційному благодійному рахунку Охматдиту та рахунку фонду "Охматдит" було зібрано понад 411 млн грн.

Нагадаємо, майже 100 дітей з Охматдиту були транспортовані до інших медзакладів Києва, для продовження лікування. Крім того, діти, які мають до цього покази, зможуть пройти лікування за кордоном. Внаслідок прямого ракетного влучання по Охматдиту зруйновано корпус токсикології, ще пʼять корпусів, зокрема хірургічний, пошкоджені. Також частково пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія. Проте детальніший аудит завданої росіянами шкоди триває.