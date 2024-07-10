Українці задонатили на відбудову “Охматдиту” понад 300 мільйонів гривень
Українці і бізнес зібрали для київської дитячої лікарні “Охматдит” майже 302 мільйони гривень за 41 годину.
Про це повідомила пресслужба платформи United24.
Збір організував monobank спільно з платформою United24.
“До збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній”, — йдеться у повідомленні.
Усі кошти підуть на відновлення зруйнованої лікарні.
Нагадаємо, 8 липня 2024 року росія влаштувала масовану атаку по Україні. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.
Фото: ДСНС України
Опубліковано: 10 липня 2024