Українці задонатили на відбудову “Охматдиту” понад 300 мільйонів гривень

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Наталія Габрух
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Українці і бізнес зібрали для київської дитячої лікарні “Охматдит” майже 302 мільйони гривень за 41 годину.

Про це повідомила пресслужба платформи United24.

Збір організував monobank спільно з платформою United24.

“До збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній”, — йдеться у повідомленні.

Усі кошти підуть на відновлення зруйнованої лікарні.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року росія влаштувала масовану атаку по Україні. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.

Фото: ДСНС України

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Опубліковано: 10 липня 2024
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