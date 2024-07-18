Художник з Лос-Анджелеса малює мурал у Гостомелі

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Валерія Гуржий
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У Гостомелі в клубі "Чотири Леви" почали малювати муралу в рамках проєкту Flowers for Hope (Квіти надії), ініціатором якого є відомий художник з Лос-Анджелеса Трек Сандер Келлі. До нього також приєдналася українська художниця Олена Янко.

Про це повідомили у Гостомельській селищній військовій адміністрації.

Тематика розписів включає квіти, символи миру та єдності, а також елементи, що відображають культурну спадщину України. Художник зазначив, що прагне через свої роботи підтримати українців у важкий час та показати красу і силу духу народу.

Фото: Гостомельська селищна військова адміністрація

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Опубліковано: 18 липня 2024
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