Художник з Лос-Анджелеса малює мурал у Гостомелі
У Гостомелі в клубі "Чотири Леви" почали малювати муралу в рамках проєкту Flowers for Hope (Квіти надії), ініціатором якого є відомий художник з Лос-Анджелеса Трек Сандер Келлі. До нього також приєдналася українська художниця Олена Янко.
Про це повідомили у Гостомельській селищній військовій адміністрації.
Тематика розписів включає квіти, символи миру та єдності, а також елементи, що відображають культурну спадщину України. Художник зазначив, що прагне через свої роботи підтримати українців у важкий час та показати красу і силу духу народу.
Опубліковано: 18 липня 2024