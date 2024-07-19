У роботі Нової пошти, Sense банку та Vodafone стався збій: які функції не працюють

Зранку 19 липня стався збій у роботі Нової пошти, Sense банку та мобільного оператора Vodafone.

У Новій пошті повідомили, що стався збій у роботі системи із обслуговування клієнтів. У компанії вже з'ясували причини збою та запевнили, що роботу буде відновлено найближчим часом про що буде поінформовано додатково. UPD: станом на 10:12 поштовий оператор повідомив, що робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена.

Також про технічні труднощі повідомили у Sense банку. Там, цифровий банк "переживає незаплановану технічну перерву". Наразі у додатку не працює відображення продуктів, карток та рахунків, оплата послуг, покупка облігацій та автоцивілки, відкриття депозитів та кредитів, збірки та повідки, а також недоступні перекази та обмін валют. У компанії кажуть, що у разі необхідності у допомозі можна написати у соцмережі або скористатися чатом підтримки.

Окрім того, як повідомляє "24 канал" у Vodafone також стався збій. Через що деякі функції недоступні. Користувачі скаржаться на те, що не йдуть дзвінки, не працює мобільний додаток, а також вілсутня мережа.

Як повідомляє ВВС, у світі стався масовий збій у роботі ІТ, що відзначилося на роботі глобальних установ, включаючи великі банки, ЗМІ та авіакомпанії. Так, у деяких американських штатах не працюють центри виклику 911 і неекстрених служб.

Sky News UK повністю вимкнені з ефіру через проблеми. В Австралії скасували рейси, не працюють каси у супермаркетах, збоїв роботі платіжних систем та проблеми з доступом до фінансових установ.

Також United, Delta та American Airlines, які базуються в Сполучених Штатах, оголосили "глобальну наземну зупинку" для всіх своїх рейсів. А в Австралії перевізникам Virgin Australia і Jetstar також довелося затримати або скасувати рейси. Про зупинку авіарейсів або їх затримку повідомляють й у європейських країнах.

Причина збою невідома, але багато хто з тих, хто постраждав, пов’язали його з операційними системами ПК Microsoft.