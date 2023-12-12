Збій у роботі «Київстару»: виникли проблеми з оплатою проїзду і платіжними терміналами

604
Наталія Габрух
share share

Масовий збій у роботі провідного мобільного оператора «Київстар» викликаний хакерською атакою на ядро мережі. Про це повідомляє видання dev.ua з посиланням на джерела в компанії.

Мінцифри в коментарі hromadske також повідомили, що через цей збій, українці не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг.

«Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії «Київстар», щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам.

Водночас міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що «Київстар» відновить роботу не раніше, ніж через 4-5 годин.

Також відомо, що у Львові та Івано-Франківську досі горять вуличні ліхтарі, через технічну несправність оператора мобільного зв’язку «Київстар». Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та Львівсвітло.

Вимкнення відбувається дистанційно через GSM модеми, а в них встановлено картки мережі «Київстар».

Збій у мережі «Київстару» також частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

«Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працює на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — зазначив речник «ПриватБанку» Олег Серга в коментарі hromadske.

Також через збій у роботі «Київстару» не працюють:

  • деякі охоронні системи;
  • спостерігаються проблеми з оплатою проїзду та роботою «гарячих ліній»;
  • у Києві багато магазинів та закладів не можуть прийняти оплату по безготівці через проблеми з терміналами.

Раніше ми писали, що у роботі «Київстара» стався масштабний збій: у компанії кажуть, що проблему вже вирішують.

Фото: з відкритих джерел.

А на вас вплинули перебої в роботі «Київстару»?
Опубліковано: 12 грудня 2023
share share
«Сільпо» перетворило вітрини та фасади супермаркетів у Дніпрі та Одесі на різдвяні артоб'єкти «Сільпо» перетворило вітрини та фасади супермаркетів у Дніпрі та Одесі на різдвяні артоб'єкти У Києві відкрили третій коворкінг Creative States на «Арсеналі» У Києві відкрили третій коворкінг Creative States на «Арсеналі» У роботі "Київстара" стався масштабний збій: у компанії кажуть, що проблему вже вирішують У роботі "Київстара" стався масштабний збій: у компанії кажуть, що проблему вже вирішують З 12 грудня змінять рух автобуси №2м та тролейбуси №12: схеми руху З 12 грудня змінять рух автобуси №2м та тролейбуси №12: схеми руху Історія ресторану київської кухні “За двома зайцями”, який працює на Андріївському узвозі з 2000 року Історія ресторану київської кухні “За двома зайцями”, який працює на Андріївському узвозі з 2000 року Кияни побачили воду між коліями на "Олімпійській": у метро заперечують можливість підтоплення Кияни побачили воду між коліями на "Олімпійській": у метро заперечують можливість підтоплення Напої-кіногерої: коктейль «Мангеттен» та «У джазі тільки дівчата» Напої-кіногерої: коктейль «Мангеттен» та «У джазі тільки дівчата» Товариство Червоного Хреста збудувало модульне містечко для переселенців у Чернігові Товариство Червоного Хреста збудувало модульне містечко для переселенців у Чернігові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.