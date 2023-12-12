Збій у роботі «Київстару»: виникли проблеми з оплатою проїзду і платіжними терміналами

Масовий збій у роботі провідного мобільного оператора «Київстар» викликаний хакерською атакою на ядро мережі. Про це повідомляє видання dev.ua з посиланням на джерела в компанії.

Мінцифри в коментарі hromadske також повідомили , що через цей збій, українці не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг.

«Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії «Київстар», щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам.

Водночас міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив , що «Київстар» відновить роботу не раніше, ніж через 4-5 годин.

Також відомо, що у Львові та Івано-Франківську досі горять вуличні ліхтарі, через технічну несправність оператора мобільного зв’язку «Київстар». Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та Львівсвітло .

Вимкнення відбувається дистанційно через GSM модеми, а в них встановлено картки мережі «Київстар».

Збій у мережі «Київстару» також частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

«Для загального розуміння, деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працює на мобільних картках. Тобто у POS-терміналі стоїть мобільна картка. Для тих терміналів, які працюють на мобільних картках "Київстару", звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — зазначив речник «ПриватБанку» Олег Серга в коментарі hromadske.

Також через збій у роботі «Київстару» не працюють:

деякі охоронні системи;

спостерігаються проблеми з оплатою проїзду та роботою «гарячих ліній»;

у Києві багато магазинів та закладів не можуть прийняти оплату по безготівці через проблеми з терміналами.

Раніше ми писали, що у роботі «Київстара» стався масштабний збій : у компанії кажуть, що проблему вже вирішують.

Фото: з відкритих джерел.