На Хрещатику відкрився полтавський стритфуд від Євгена Клопотенка: із качаною кашею і галушками на шпажках

На Хрещатику відкрився полтавський стритфуд від Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк. Кафе має назву “У Інни”.

“Назва закладу повертає до затишних провінційних магазинчиків або крамничок у спальних районах, де все знайоме, доступне і без пафосу”, — зазначають власники.

Замість шаурми та кебабів тут готуватимуть галушки, качану кашу та класичні полтавські напої.

“Зазвичай вулична їжа – це певний мікс різних гастрономічних культур. Ми ж вирішили йти іншим шляхом і створити стрит-фуд без натяків на вже існуюче. Це наша альтернатива, шаурмі та хот-догам. Втім, із дуже великим полтавським серцем”, — коментує відкриття Євген Клопотенко.

Раніше впродовж кількох місяців засновники тестували формат стритфуду на кількох фестивалях. Зрештою команда виділила ідеальне меню, страви якого найбільше припали до душі відвідувачам.

Головна страва закладу – солоні та солодкі полтавські галушки виключно із локальних продуктів. Також в “У Інни” можна скуштувати автентичну качану кашу та “хрумкі галушки з сиром і мнясом” на паличці. А запити наїдки можна киселем чи крафтовим квасом власного виробництва.

В інтер’єрі команда закладу відтворила атмосферу затишної крамнички на районі: з розливним квасом, цукерками “на здачу” та домашніми рослинами на підвіконнях.

Ціни: галушки полтавські з куркою або сомом — 145 грн, галушки полтавські з грибами — 95 грн, хрумка галушка із сиром і мнясом: велика — 135 грн, мала — 95 грн, качана каша з куркою — 165 грн, солодкі галушки — 110 грн, кисіль/квас — 55 грн

Адреса: вул. Хрещатик, 28/2

Режим роботи: щодня 10:00–22:00

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Фото: “У Інни”